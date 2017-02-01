Инфраструктура источника пресной воды, питающего Дамаск, разрушена на 85%

ДАМАСК, 1 фев — РИА Новости. Инфраструктура станции над источником пресной воды Айн-эль-Фиджи в пригороде Дамаска разрушена террористами на 85%, сообщил РИА Новости министр водных ресурсов Сирии Набиль Аль-Хасан.
По словам министра, подача воды была восстановлена спустя десять часов после работ специалистов для наполнения водохранилищ сирийской столицы. Специалисты взяли пробы воды. По результатам экспертизы, будет принято решение о подаче воды в дома жителей Дамаска.
Аль-Хасан отметил, что водоснабжение должно быть восстановлено в ближайший день-два.
Командование сирийской армии в воскресенье, 29 января, официально заявило об освобождении всех деревень в долине Барада, включая Айн-эль-Фиджи.
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