В восточном Алеппо вновь открылись более 20 начальных школ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Более 20 начальных школ вновь открылись за последние недели в восточных районах Алеппо, говорится в отчете организации.

"За последние недели ЮНИСЕФ оказала поддержку повторного открытия 23 начальных школ в восточных частях города Алеппо, позволив около 6,5 тысячам детей вернуться на занятия", — говорится в отчете.

Организация предоставила учреждениям школьные принадлежности, а также разработала программу ускоренного обучения. Кроме того, ЮНИСЕФ провела подготовку учителей, чтобы помочь перемещенным детям нагнать месяцы или годы пропущенной учебы.

Также в отчете говорится, что организация начала осуществлять программы повышения осведомленности для информирования детей и семей об опасностях неразорвавшихся снарядов. К настоящему моменту программа охватила 50 тысяч детей. Психологическая поддержка была оказана 35 тысячам детей.

ЮНИСЕФ также предоставила учебные и игровые наборы 90 тысячам детей в Идлибе и западных сельских районах Алеппо. Как отмечается в отчете, еще 1,7 миллиона детей в Сирии не ходят в школу.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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