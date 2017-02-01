Американский сенатор выступил за одобрение ООН безопасных зон в Сирии

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Одобрение ООН безопасных зон в Сирии является лучшим подходом, нежели попытки США создать их в одностороннем порядке, заявил РИА Новости сенатор Роберт Менендес.

Ранее президент Трамп заявил, что намерен создать в Сирии безопасные зоны для решения проблемы беженцев. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, США следовало бы просчитать все возможные последствия введения таких зон, с Россией по этому вопросу консультаций не было.

"Когда ООН сделает это, она даст этому одобрение мировой поддержки — и мне всегда кажется, что это наилучший способ", — заявил Менендес в ответ на вопрос о возможности создания так называемых "безопасных зон" в Сирии.

Он также заявил, что давно поддерживает "аналог бесполетной зоны" в Сирии, не только в целях защиты невинных людей, но и для того, чтобы "дать сирийцам возможность потенциально сражаться за их собственную страну".

Менендес также выразил обеспокоенность в связи с тем, что бесполетная зона может быть использована для поддержки режима президента Сирии Башара Асада.

"Это зависит от характера того, как это (зона — ред.) разработано, и каковы требования того, что называется бесполетной зоной — очевидно, по большей части это было против режима Асада, поэтому нам надо будет посмотреть, что это будет значить", — отметил Менендес.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН считают предложение Трампа о создании зон безопасности для беженцев в Сирии рискованным и рассчитывают получить больше информации.

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