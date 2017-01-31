Де Мистура может самостоятельно сформировать делегацию оппозиции Сирии

ООН, 31 янв — РИА Новости, Ольга Денисова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен самостоятельно сформировать делегацию сирийской оппозиции для участия в переговорах по сирийскому урегулированию в Женеве 20 февраля, если не получит ответа на приглашения от единой делегации.

"Если до 8 февраля оппозиция не определится с объединенной группой, я должен буду прибегнуть к мерам (…), которых еще не применял, согласно резолюции 2254. Это прерогатива самостоятельно выбрать делегацию, чтобы обеспечить ее максимальную инклюзивность, включая женщин, которые не были достаточно представлены", — заявил спецпосланник журналистам.

Возобновление межсирийских переговоров под эгидой ООН перенесли с начала февраля на 20 февраля. По словам де Мистуры, решение отложить переговоры даст сирийской оппозиции больше времени, чтобы подготовиться и удостовериться в том, что переговоры будут настолько инклюзивными, насколько это возможно.

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