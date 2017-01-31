Турецкие депутаты приняли предложение Косачева о совместном посещении Сирии

АНКАРА, 31 янв — РИА Новости. Представители крупнейших в Турции политических партий приветствовали предложение председателя международного комитета российского Совета Федерации Константина Косачева о совместном с турецкими парламентариями посещении Сирии.

В среду пресс-служба Совфеда сообщила, что Косачев на встрече с послом Турции в России Хюсейном Лазипом Дириозом рассказал об итогах совместной поездки с депутатами Европарламента в Сирию. Он также предложил рассмотреть вопрос об организации подобной поездки в Сирию российских и турецких парламентариев

Как заявил РИА Новости член правящей в стране Партии справедливости Мухаммед Эрдоган, эта тема может быть обсуждена на встрече сопредседателей комитета межпарламентской дружбы России и Турции.

"Мы могли бы совершить совместную поездку с российскими депутатами в Сирию, если она послужит установлению мира в Сирии, сохранению ее единства и целостности ее территории", — сказал он.

Позитивную оценку предложению Косачева дал и представитель Республиканской народной партии Турции Огузхан Салиги, заявив, что "этот шаг послужит установлению мира".

"На уровне партии мы пока не изучали тему совместного посещения с российскими депутатами Сирии, однако Республиканская народная партия не может повернуться спиной к любой инициативе, которая может содействовать усилиям по установлению мира в Сирии, который является основным условием для установления мира в самой Турции", — сказал Огузхан Салиги, являющийся членом комитета по международным вопросам турецкого парламента.

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