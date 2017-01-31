Де Мистура подтвердил перенос межсирийских переговоров в Женеве

ООН, 31 янв — РИА Новости, Ольга Денисова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил, что межсирийские переговоры в Женеве отложены до 20 февраля.

"Я запросил Совет Безопасности, основываясь на дискуссиях с генсеком ООН, приостановить переговоры до 20 февраля", — заявил де Мистура журналистам. Он сообщил, что начнет рассылать приглашения на встречу в районе 8 февраля.

СБ ООН во вторник провел заседание по Сирии с участием спецпосланника ООН. Де Мистура сообщил о ходе подготовки к новому раунду межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве.

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