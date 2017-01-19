Оппозиция Сирии обсудит в Астане вывод "Джейш аль-Ислам" из-под Дамаска

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Оппозиция Сирии на переговорах в Астане планирует обсудить вывод боевиков оппозиционной группировки "Джейш аль-Ислам" из пригородов Дамаска в обмен на аналогичные шаги с другой стороны, сообщил РИА Новости источник в оппозиции.

Переговоры с участием единой делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей правительства пройдут в столице Казахстана 23 января. Представляющий исламистскую группировку "Джейш аль-Ислам" Мохаммад Аллуш стал главой делегации оппозиционеров.

"Мохаммад Аллуш обсудит отвод "Джейш аль-Ислам" из района столицы, обоюдные отступления для увеличения расстояния между сторонами, вывод бойцов "Хезболлы" и иранских отрядов", — сообщил источник.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров.

На переговоры приглашены спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и администрация вступающего в должность президента США Дональда Трампа.

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