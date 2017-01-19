ООН выделит дополнительно $19 миллионов на помощь жителям Алеппо

ООН, 19 янв — РИА Новости, Ольга Денисова. ООН выделяет дополнительные 19 миллионов долларов на помощь жителям сирийского Алеппо, сообщили в управлении по координации гуманитарных вопросов.

"Семьи с востока Алеппо крайне нуждаются в гуманитарной поддержке — продуктах и непродовольственных средствах, а также в документах и юридических услугах. Многие возвращаются в разрушенные дома в разгар зимы, тогда как другим и вовсе некуда возвращаться, они остаются в укрытиях, или с родными", — говорится в заявлении координатора гуманитарных программ ООН в Сирии Али Аль-Заатари.

Средства будут выделены из специального гуманитарного фонда по Сирии. В 2016 году из этого фонда были задействованы 46 миллионов долларов на поддержание работы агентств ООН, сирийских и международных неправительственных организаций в стране. Всего в прошлом году ООН и гуманитарные агентства затратили более 220 миллионов долларов на программы помощи жителям Алеппо.

Город Алеппо на севере Сирии в декабре был полностью освобожден от вооруженных группировок оппозиции и находится под контролем сирийских правительственных сил.

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