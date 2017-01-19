Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала шесть нарушений за сутки, Турция — 12, российская сторона подтверждает четыре из них, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению, опубликованном на официальном сайте Минобороны России.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано шесть нарушений в провинциях Латакия (пять) и Хама (одно). Турецкой частью представительства зафиксировано 12 нарушений Единого Соглашения в провинциях Дамаск (четыре), Алеппо (четыре), Хама (три) и Идлиб (одно)", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что в ходе разбирательства по данным фактам подтверждены четыре случая нарушения режима прекращения боевых действий, остальные восемь случаев российской стороной не подтверждаются.

Кроме того, согласно бюллетеню российского центра примирения в Сирии, за сутки подписано соглашение о присоединении населенного пункта Тлазик провинции Латакия к режиму прекращения боев, таким образом, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1136.

Отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество незаконных вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 104.

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