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Война в Сирии
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии

18:2919.01.2017
(обновлено: 18:30 19.01.2017)
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Сводный отряд Международного противоминного центра ВС РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала шесть нарушений за сутки, Турция — 12, российская сторона подтверждает четыре из них, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению, опубликованном на официальном сайте Минобороны России.

Боец Свободной Сирийской Армии. Архивное фото
© AP Photo/ Virginie Nguyen Huang, File
Член сирийской оппозиции обозначил условия успеха встречи в Астане
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано шесть нарушений в провинциях Латакия (пять) и Хама (одно). Турецкой частью представительства зафиксировано 12 нарушений Единого Соглашения в провинциях Дамаск (четыре), Алеппо (четыре), Хама (три) и Идлиб (одно)", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что в ходе разбирательства по данным фактам подтверждены четыре случая нарушения режима прекращения боевых действий, остальные восемь случаев российской стороной не подтверждаются.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Алаеддин
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Кроме того, согласно бюллетеню российского центра примирения в Сирии, за сутки подписано соглашение о присоединении населенного пункта Тлазик провинции Латакия к режиму прекращения боев, таким образом, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1136.

Отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество незаконных вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 104.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирийская фотохроника "Россия сегодня" и ВГТРК на выставке в Госдуме
Первый захваченный флаг ИГ в Пальмире на развалинах старого города. Сирия, 26.03.2016
© Фото: Александр Пушин / ВГТРК
Первый захваченный флаг ИГ в Пальмире на развалинах старого города, 26 марта 2016 года.
На улице Дамаска в первый день перемирия. Сирия, 27.02.2016
© Фото: Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
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На улице Дамаска в первый день перемирия, 27 февраля 2016 года.
Оборона Академии Башара Асада в Алеппо. Правительственные войска наносят удары по позициям боевиков. Сирия, 11.2016
© Фото: Александр Пушин / ВГТРК
Оборона Академии Башара Асада в Алеппо. Правительственные войска наносят удары по позициям боевиков, ноябрь 2016 года.
Боевики ИГ понесли потери в ходе боевых действий в центре Алеппо. Сирия, 04.11.2016
© Фото: Виктор Приходько / ВГТРК
Боевики ИГ понесли потери в ходе боевых действий в центре Алеппо, 4 ноября 2016 года.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо. Сирия, 13.12.2016
© Фото: Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
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Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо, 13 декабря 2016 года.
Выход мирных жителей из захваченного боевиками района Салах-Ад-Дин. Алеппо, Сирия, 18.09.2016
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Выход мирных жителей из захваченного боевиками района Салах-Ад-Дин. Алеппо, 18 сентября 2016 года.
Женщина - доброволец штурмовой группы отряда ополчения Соколы пустыни продвигается по стратегическим высотам к Пальмире. Сирия, 24.03.2016
© Фото: Александр Пушин / ВГТРК
Женщина-доброволец штурмовой группы отряда ополчения "Соколы пустыни" продвигается по стратегическим высотам к Пальмире, 24 марта 2016 года.
Житель одной из деревень в провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ. Сирия, 08.12.2015
© Фото: Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
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Житель одной из деревень в провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ, 8 декабря 2015 года.
Перекресток дорог Алеппо – Ракка. Экипаж советского среднего танка Т-55 выступил на первые боевые стрельбы. Сирия, 10.2015
© Фото: Александр Пушин / ВГТРК
Перекресток дорог Алеппо – Ракка. Экипаж советского среднего танка Т-55 выступил на первые боевые стрельбы, октябрь 2015 года.
Правительственные войска Сирии взяли под контроль комплекс военных училищ на юге Алеппо после месячного штурма. Сирия, 04.09.2016
© Фото: Александр Пушин / ВГТРК
Правительственные войска Сирии взяли под контроль комплекс военных училищ на юге Алеппо после месячного штурма, 4 сентября 2016 года.
Родственники погибших и раненых во время террористического акта в центре города Хомс. Террористы взорвали заминированный автомобиль рядом с больницей Аль-Ахли. Сирия, 12.12.2015
© Фото: Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
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Родственники погибших и раненых во время террористического акта в центре города Хомс. Террористы взорвали заминированный автомобиль рядом с больницей Аль-Ахли, 12 декабря 2015 года.
Пилот палубного вертолета тяжелого авианосца Адмирал Кузнецов при подлете к городу Латакия. Сирия, 15.11.2016
© Фото: Виктор Приходько / ВГТРК
Пилот палубного вертолета тяжелого авианосца "Адмирал Кузнецов" при подлете к городу Латакия, 15 ноября 2016 года.
На уроке в школе поселения для беженцев в населенном пункте Аль-Ком провинции Кунейтра. Сирия, 15.12.2015
© Фото: Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
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На уроке в школе поселения для беженцев в населенном пункте Аль-Ком провинции Кунейтра, 15 декабря 2015 года.
Дальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО) Смерч во время штурма позиций боевиков ИГ в Пальмире. Сирия, 02. 2016
© Фото: Александр Пушин / ВГТРК
Дальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч" во время штурма позиций боевиков ИГ в Пальмире, февраль 2016 года.
Служба в церкви Святого Илиана в Хомсе. Сирия, 05.02.2016
© Фото: Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
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Служба в церкви Святого Илиана в Хомсе, 5 февраля 2016 года.
Подготовка фронтового бомбардировщика СУ-24 к тренировочному полету в составе нового экипажа. Авиабаза Хмеймим. Сирия, 04.01.2016
© Фото: Виктор Приходько / ВГТРК
Подготовка фронтового бомбардировщика СУ-24 к тренировочному полету в составе нового экипажа. Авиабаза "Хмеймим", 4 января 2016 года.
Позиции 120 мм полковых минометов Сирийской Арабской Армии. Артиллеристы военной академии Башара Асада ведут огневую подготовку для поддержки штурма города Алеппо. Сирия, 11.2016
© Фото: Александр Пушин / ВГТРК
Позиции 120 мм полковых минометов Сирийской Арабской Армии. Артиллеристы военной академии Башара Асада ведут огневую подготовку для поддержки штурма города Алеппо, ноябрь 2016 года.
Дорога Кастелло - линия соприкосновения с террористами. На позиции ополчение - мальчишки, самому старшему из которых 17 лет. Алеппо, Сирия, 19.10.2016
© Фото: Виктор Приходько / ВГТРК
Дорога "Кастелло" - линия соприкосновения с террористами. На позиции ополчение - мальчишки, самому старшему из которых 17 лет. Алеппо, 19 октября 2016 года.
Вид на Дамаск с горы Кассион. Сирия, 05.04.2016
© Фото: Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
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Вид на Дамаск с горы Кассион, 5 апреля 2016 года.
Истребитель Су-33 готовится к взлету с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. Средиземное море, 14.10.2016
© Фото: Виктор Приходько / ВГТРК
Истребитель Су-33 готовится к взлету с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Средиземное море, 14 октября 2016 года.
Бойцы сирийской армии во время наступления в районе училища тыла на юго-западе Алеппо. Сирия, 15.08.2016
© Фото: Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
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Бойцы сирийской армии во время наступления в районе училища тыла на юго-западе Алеппо, 15 августа 2016 года.
Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. 08.12.2015
© Фото: Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
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Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, 8 декабря 2015 года.
Дети играют в футбол в разрушенном районе Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016
© Фото: Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
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Дети играют в футбол в разрушенном районе Салах-ад-дин в Алеппо, 13 апреля 2016 года.
Передовые отряды правительственных войск Сирии во время штурма позиций боевиков на территории комплекса зданий военных училищ на юге Алеппо. Огневая позиции для станкового крупнокалиберного пулемета ДШК. Сирия, 08. 2016
© Фото: Александр Пушин / ВГТРК
Передовые отряды правительственных войск Сирии во время штурма позиций боевиков на территории комплекса зданий военных училищ на юге Алеппо. Огневая позиции для станкового крупнокалиберного пулемета ДШК, августа 2016 года.
Авиабаза Хмеймим. Пилот штурмовика СУ-25 готовится к боевому заданию. Сирия, 04.01.2016
© Фото: Виктор Приходько / ВГТРК
Авиабаза "Хмеймим". Пилот штурмовика СУ-25 готовится к боевому заданию, 4 января 2016 года.
Личный состав тяжелого авианосца Адмирал Кузнецов в промежутках между боевыми заданиями проводит сдачу 100 метровой дистанции на палубе крейсера. Средиземное море, 14.10.2016
© Фото: Виктор Приходько / ВГТРК
Личный состав тяжелого авианосца "Адмирал Кузнецов" в промежутках между боевыми заданиями проводит сдачу 100-метровой дистанции на палубе крейсера. Средиземное море, 14 октября 2016 года.
Жители Дамаска в очереди за хлебом. Сирия, 02.12.2015
© Фото: Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
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Жители Дамаска в очереди за хлебом, 2 декабря 2015 года.
Приготовление хлеба в пекарне Дамаска. Сирия, 02.12.2015
© Фото: Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
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Приготовление хлеба в пекарне Дамаска, 2 декабря 2015 года.
Площадка для боеприпасов на авиабазе Хмеймим. Сирия, 04.01.2016
© Фото: Виктор Приходько / ВГТРК
Площадка для боеприпасов на авиабазе "Хмеймим", 4 января 2016 года.
Военнослужащий Сирийской Арабской Армии на контрольно- пропускном пункте в разрушенном районе аль Хомса аль Хамидия. Сирия, 12.12.2015
© Фото: Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
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Военнослужащий Сирийской Арабской Армии на контрольно-пропускном пункте в разрушенном районе аль Хомса аль Хамидия, 12 декабря 2015 года.
Война в пустыне. Укрепленный район Сирийской Арабской Армии в пустыне на подступах к Пальмире. Сирия, 02.2016
© Фото: Александр Пушин / ВГТРК
Война в пустыне. Укрепленный район Сирийской Арабской Армии в пустыне на подступах к Пальмире, февраль 2016 года.
Технический персонал работает с высокоточным оружием на авиабазе Хмеймим. Авиабомба имеет отклонение от цели 2-5 метров, что позволяет наносить точные удары по боевикам, избегая поражения мирного населения. Сирия, 04.01.2016
© Фото: Виктор Приходько / ВГТРК
Технический персонал работает с высокоточным оружием на авиабазе "Хмеймим". Авиабомба имеет отклонение от цели 2-5 метров, что позволяет наносить точные удары по боевикам, избегая поражения мирного населения. Сирия, 4 января 2016 года.
Лагерь беженцев, размещенный в здании одной из школ Дамаска. Сирия, 11.02.2016
© Фото: Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
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Лагерь беженцев, размещенный в здании одной из школ Дамаска, 11 февраля 2016 года.
Восточные кварталы Алеппо, захваченные боевиками. Сирия, 03.09.2016
© Фото: Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
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Восточные кварталы Алеппо, захваченные боевиками. Сирия, 3 сентября 2016 года.
Авиабаза Хмеймим. Штурмовик СУ-25 уходит на выполнение боевой задачи. Сирия, 16.02.2016
© Фото: Виктор Приходько / ВГТРК
Авиабаза "Хмеймим". Штурмовик СУ-25 уходит на выполнение боевой задачи, 16 февраля 2016 года.
Открытие выставки Cирия. Фотохроники войны в Госдуме РФ
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ.
Открытие выставки Cирия. Фотохроники войны в Госдуме РФ
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, тележурналист ВГТРК, координатор "Русской гуманитарной миссии" в Сирии Евгений Поддубный и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева направо) на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ. На втором плане слева - заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая.
Открытие выставки Cирия. Фотохроники войны в Госдуме РФ
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль (слева) и специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на открытии выставки Cирия. Фотохроники войны в Государственной Думе РФ
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ.
Открытие выставки Cирия. Фотохроники войны в Госдуме РФ
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Посетительница на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ.
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