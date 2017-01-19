Путин обсудил с Совбезом подготовку к переговорам в Астане

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ход подготовки к межсирийским переговорам в Астане, украинское урегулирование, а также вопросы внутрироссийской повестки дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В контексте сирийского урегулирования состоялся обмен мнениями в русле подготовки к грядущим в понедельник в Астане межсирийским переговорам",- сказал он.

"Также в связи с состоявшимся накануне телефонным разговором президента РФ с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом обсуждался ход реализации минских договоренностей с акцентом на неудовлетворительность темпов выполнения Киевом

соответствующих положений документа", — добавил Песков.

Переговоры в столице Казахстана с участием представителей Дамаска и оппозиции, в том числе вооруженной, начнутся 23 января. Как сообщили в МИД РФ, встреча продлится несколько дней.

В среду Путин обсудил по телефону с Меркель и Олландом выполнение минских договоренностей, были отмечены обострение обстановки в Донбассе и недостаточная результативность работы в контактной группе, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

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