Москва готова содействовать созданию объединенной сирийской оппозиции

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Москва готова содействовать созданию объединённой оппозиции Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Это их (оппозиции) задача. Мы готовы содействовать, как-то поощрять. Но им принимать решение", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, создали ли сирийские оппозиционеры объединённую оппозицию.

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