СМИ: спецпосланник ООН по Сирии приглашен на переговоры в Астану

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура приглашен на предстоящие в Астане переговоры по сирийскому урегулированию, передает агентство Рейтер.

"Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура был приглашен на переговоры в Астану", — говорится в сообщении агентства.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

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