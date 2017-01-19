Израиль сомневается, что территориальную целостность Сирии можно сохранить

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Израиль сомневается в возможности сохранить территориальную целостность Сирии, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Мы не против того, чтобы Сирия была свободной и демократической страной, но насколько это реально? Наверное, нет. Можно ли сохранить целостность Сирии – у нас есть сомнения, но решать, конечно, это должны они сами", — заявил Корен.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.

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