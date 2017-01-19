Приглашения сирийской оппозиции на переговоры в Астане пока не разосланы

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Приглашения на переговоры по Сирии в Астане 23 января сирийской оппозиции пока не разосланы, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Нет ещё", — сказал он, отвечая на вопрос, разосланы ли приглашения сирийской оппозиции.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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