Богданов и Рамзи обсудили подготовку к встрече в Астане

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Подготовку к встрече по Сирии, запланированной на 23 января в Астане, обсудили в среду спецпредставитель президента, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и заместитель спецпосланника генсека ООН по Сирии Рамзи Рамзи.

"Восемнадцатого января по предварительной договоренности специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Богданов принял заместителя специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи. В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на предстоящую 23 января Международную встречу по сирийскому урегулированию в Астане", — говорится в сообщении МИД РФ.

Как ранее сообщили РИА Новости в ООН, Рамзи будет представителем организации на переговорах в Астане и уже получил приглашение на встречу.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Переговоры в Астане будут проходить в рамках сотрудничества в трехстороннем формате Россия-Иран-Турция. Ранее президент России отметил эффективность такого формата по урегулированию ситуации в Сирии, но подчеркнул необходимость учета интересов в регионе таких глобальных игроков, как США.

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