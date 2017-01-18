Путин проинформировал Меркель о договоренностях РФ, Турции и Ирана по Сирии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Франсуа Олланда о шагах по реализации договоренностей РФ, Турции и Ирана о прекращении огня в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля в среду.

"Путин информировал собеседников о шагах по реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии и подготовке намеченной на 23 января с.г. в Астане встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции", — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

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