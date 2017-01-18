Россия за сутки направила в Сирию девять тонн гуманитарной помощи

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки передали сирийским жителям девять тонн гуманитарной помощи, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"В течение суток проведено восемь гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям произведена передача гуманитарных грузов: в городе Алеппо (в районах Шейх-Максуд, Халек, Турбет-Алия и Харед-Аль-Шаходин, в школах Эби-Альбитар и Халед-Эвен-Альвавид) – 7,8 тонны; в населенном пункте Растин провинции Латакия – 1,2 тонны; в пункте временного размещения в районе Аз-Загра города Хомс мирным жителям переданы игрушки и одежда для детей", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ в среду.

Продолжают работу пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для жителей восточных районов города Алеппо, добавили в российском Центре по примирению.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.