Россия и Турция зафиксировали в Сирии за сутки по семь нарушений перемирия

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — также семь, но российская сторона их не подтверждает, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению, опубликованном на официальном сайте Минобороны России.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано семь нарушений в провинциях Хама (четыре) и Латакия (три). Турецкой частью представительства зафиксировано семь нарушений Единого Соглашения в провинциях Дамаск (три), Хама (два) и Алеппо (два)", — говорится в бюллетене.

Согласно сообщению российского центра по примирению в САР, в ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что семь случаев нарушений российской стороной не подтверждаются.

Также, по информации ведомства, за прошедшие сутки подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Растин в провинции Латакия. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1135. Помимо этого, продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество незаконных вооруженных формирований, заявивших о перемирии, за сутки не изменилось и остается на уровне 104.

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