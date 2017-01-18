В Алеппо российские саперы разминировали свыше двух тысяч гектаров

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские саперы очистили от мин более двух тысяч гектаров территории сирийского города Алеппо, разминировано более 200 социально значимых объектов, десятки тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в восточных кварталах города, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

"Российским Центром примирения враждующих сторон продолжается работа по восстановлению мирной жизни в городе Алеппо. Специалистами Международного противоминного центра ВС РФ в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, обезврежено 26 тысяч 395 взрывоопасных предметов", — сказал Рудской.

По словам генерала, это позволило вернуться в свои дома в восточных кварталах города более десяти тысячам жителей. Также, отметил Рудской, российские врачи оказали медицинскую помощь свыше пяти тысячам человек, среди них почти 1,9 тысячи детей.

Сейчас договоренности о присоединении к процессу примирения подписаны с главами 1135 населенных пунктов, сообщил представитель Генштаба ВС России. В них восстанавливаются разрушенные в ходе военных действий дороги, объекты инфраструктуры и социальной сферы, подаются электроэнергия и вода. Таким образом, создаются все условия для налаживания мирной жизни, отметил генерал Рудской.

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