В Алеппо российские офицеры помогли воссоздать правоохранительные органы

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. При содействии офицеров российской военной полиции в освобожденных районах Алеппо воссозданы органы охраны правопорядка, налажена их работа, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

"При содействии офицеров российской военной полиции в освобожденных от террористов районах Алеппо воссозданы органы охраны правопорядка, налажена их работа по обеспечению безопасности населения", — сказал он.

Рудской отметил, что для жителей восточных кварталов Алеппо продолжают работать развернутые Центром примирения РФ пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости. Он подчеркнул, что российские офицеры продолжают работу для восстановления мирной жизни и в других районах Сирии.