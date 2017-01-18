Депутаты предложили провести в регионах фотовыставку о войне в Сирии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили провести фотовыставку МИА "Россия сегодня" "Сирия. Фотохроники войны" в городах России.

В среду выставка открылась в Госдуме. На выставке собраны документальные кадры, сделанные журналистами МИА "Россия сегодня" и ВГТРК в Сирии в 2015-2016 годах.

"Моё предложение, чтобы она (фотовыставка — ред.) хотя бы по нашим городам прошла, по крупным", — сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на открытии выставки. По его мнению, данные фотоработы будут востребованы и через десятилетия. "Особенно важна будет эта фотовыставка через десятилетия", — добавил парламентарий.

Предложение поддержал руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. "Я поддерживаю предложение, что, конечно же, такая выставка, эти фотографии должны увидеть наши граждане в других городах России", — сказал он, добавив, что эти работы обязательно нужно тиражировать.

Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев поблагодарил фотожурналистов "за возможность видеть эти свидетельства войны". "Что такое гуманитарная катастрофа? Мы наглядно видим лица людей, и все становится понятным. Спасибо за эту работу, спасибо за то, что ваши репортажи формировали мнение и в России, и во всем мире, объективное мнение о том, что происходит в этом сложнейшем регионе. Воздействием такими простыми методами, как доведение реальной ситуации до восприятия людей, вы добиваетесь удивительного результата, которого пытаются и политики добиться. Вы через людей, которые знакомятся с вашей работой, оказываете огромное давление на политиков, на общество с тем, чтобы оно реагировало соответствующим образом на несправедливость, на трагедию, на гуманитарную катастрофу", — сказал Васильев.

Лидер единороссов также пожелал побольше таких сильных репортажей, "которые останавливают зло, которые восстанавливают в мире справедливость".

"А до чего могут довести СМИ, которые уходят от своей главной заповеди — служение справедливости, мы можем судить по той кампании, которая сейчас происходит в США: избранный президент сейчас критикует свои национальные СМИ", — добавил Васильев.

По словам первого замглавы комитет Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, депутата от КПРФ, важно знать и помнить о подобных конфликтах. "Репортёры наших ведущих информационных агентств сделали очень многое для того, чтобы происходящее в Сирии было известно во всем мире", — сказал парламентарий. Депутатам Госдумы и всем политическим партиям России важно "утверждение мира на сирийской земле", отметил Новиков.

На снимках титулованных российских журналистов из МИА "Россия сегодня" — Михаила Алаеддина, Михаила Воскресенского, Валерия Мельникова, Ильи Питалева и телеоператоров съемочной группы ВГТРК Виктора Приходько и Александра Пушина военный конфликт в Сирии показан через жизни, разрушенные войной, будни на авиабазе Хмеймим и работу российских ВКС в ходе антитеррористической операции.

В церемонии открытия выставки приняли участие авторы работ, генеральный генеральный директор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" Дмиитрий Киселев, а также лидеры думских фракций и другие депутаты.

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