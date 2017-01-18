Депутаты предложили провести в регионах фотовыставку о войне в Сирии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили провести фотовыставку МИА "Россия сегодня" "Сирия. Фотохроники войны" в городах России.
В среду выставка открылась в Госдуме. На выставке собраны документальные кадры, сделанные журналистами МИА "Россия сегодня" и ВГТРК в Сирии в 2015-2016 годах.
"Моё предложение, чтобы она (фотовыставка — ред.) хотя бы по нашим городам прошла, по крупным", — сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на открытии выставки. По его мнению, данные фотоработы будут востребованы и через десятилетия. "Особенно важна будет эта фотовыставка через десятилетия", — добавил парламентарий.
Предложение поддержал руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. "Я поддерживаю предложение, что, конечно же, такая выставка, эти фотографии должны увидеть наши граждане в других городах России", — сказал он, добавив, что эти работы обязательно нужно тиражировать.
Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев поблагодарил фотожурналистов "за возможность видеть эти свидетельства войны". "Что такое гуманитарная катастрофа? Мы наглядно видим лица людей, и все становится понятным. Спасибо за эту работу, спасибо за то, что ваши репортажи формировали мнение и в России, и во всем мире, объективное мнение о том, что происходит в этом сложнейшем регионе. Воздействием такими простыми методами, как доведение реальной ситуации до восприятия людей, вы добиваетесь удивительного результата, которого пытаются и политики добиться. Вы через людей, которые знакомятся с вашей работой, оказываете огромное давление на политиков, на общество с тем, чтобы оно реагировало соответствующим образом на несправедливость, на трагедию, на гуманитарную катастрофу", — сказал Васильев.
Лидер единороссов также пожелал побольше таких сильных репортажей, "которые останавливают зло, которые восстанавливают в мире справедливость".
Сирийская фотохроника "Россия сегодня" и ВГТРК на выставке в Госдуме
Первый захваченный флаг ИГ в Пальмире на развалинах старого города, 26 марта 2016 года.
На улице Дамаска в первый день перемирия, 27 февраля 2016 года.
Оборона Академии Башара Асада в Алеппо. Правительственные войска наносят удары по позициям боевиков, ноябрь 2016 года.
Боевики ИГ понесли потери в ходе боевых действий в центре Алеппо, 4 ноября 2016 года.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо, 13 декабря 2016 года.
Выход мирных жителей из захваченного боевиками района Салах-Ад-Дин. Алеппо, 18 сентября 2016 года.
Женщина-доброволец штурмовой группы отряда ополчения "Соколы пустыни" продвигается по стратегическим высотам к Пальмире, 24 марта 2016 года.
Житель одной из деревень в провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ, 8 декабря 2015 года.
Перекресток дорог Алеппо – Ракка. Экипаж советского среднего танка Т-55 выступил на первые боевые стрельбы, октябрь 2015 года.
Правительственные войска Сирии взяли под контроль комплекс военных училищ на юге Алеппо после месячного штурма, 4 сентября 2016 года.
Родственники погибших и раненых во время террористического акта в центре города Хомс. Террористы взорвали заминированный автомобиль рядом с больницей Аль-Ахли, 12 декабря 2015 года.
Пилот палубного вертолета тяжелого авианосца "Адмирал Кузнецов" при подлете к городу Латакия, 15 ноября 2016 года.
На уроке в школе поселения для беженцев в населенном пункте Аль-Ком провинции Кунейтра, 15 декабря 2015 года.
Дальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч" во время штурма позиций боевиков ИГ в Пальмире, февраль 2016 года.
Служба в церкви Святого Илиана в Хомсе, 5 февраля 2016 года.
Подготовка фронтового бомбардировщика СУ-24 к тренировочному полету в составе нового экипажа. Авиабаза "Хмеймим", 4 января 2016 года.
Позиции 120 мм полковых минометов Сирийской Арабской Армии. Артиллеристы военной академии Башара Асада ведут огневую подготовку для поддержки штурма города Алеппо, ноябрь 2016 года.
Дорога "Кастелло" - линия соприкосновения с террористами. На позиции ополчение - мальчишки, самому старшему из которых 17 лет. Алеппо, 19 октября 2016 года.
Вид на Дамаск с горы Кассион, 5 апреля 2016 года.
Истребитель Су-33 готовится к взлету с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Средиземное море, 14 октября 2016 года.
Бойцы сирийской армии во время наступления в районе училища тыла на юго-западе Алеппо, 15 августа 2016 года.
Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, 8 декабря 2015 года.
Дети играют в футбол в разрушенном районе Салах-ад-дин в Алеппо, 13 апреля 2016 года.
Передовые отряды правительственных войск Сирии во время штурма позиций боевиков на территории комплекса зданий военных училищ на юге Алеппо. Огневая позиции для станкового крупнокалиберного пулемета ДШК, августа 2016 года.
Авиабаза "Хмеймим". Пилот штурмовика СУ-25 готовится к боевому заданию, 4 января 2016 года.
Личный состав тяжелого авианосца "Адмирал Кузнецов" в промежутках между боевыми заданиями проводит сдачу 100-метровой дистанции на палубе крейсера. Средиземное море, 14 октября 2016 года.
Жители Дамаска в очереди за хлебом, 2 декабря 2015 года.
Приготовление хлеба в пекарне Дамаска, 2 декабря 2015 года.
Площадка для боеприпасов на авиабазе "Хмеймим", 4 января 2016 года.
Военнослужащий Сирийской Арабской Армии на контрольно-пропускном пункте в разрушенном районе аль Хомса аль Хамидия, 12 декабря 2015 года.
Война в пустыне. Укрепленный район Сирийской Арабской Армии в пустыне на подступах к Пальмире, февраль 2016 года.
Технический персонал работает с высокоточным оружием на авиабазе "Хмеймим". Авиабомба имеет отклонение от цели 2-5 метров, что позволяет наносить точные удары по боевикам, избегая поражения мирного населения. Сирия, 4 января 2016 года.
Лагерь беженцев, размещенный в здании одной из школ Дамаска, 11 февраля 2016 года.
Восточные кварталы Алеппо, захваченные боевиками. Сирия, 3 сентября 2016 года.
Авиабаза "Хмеймим". Штурмовик СУ-25 уходит на выполнение боевой задачи, 16 февраля 2016 года.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, тележурналист ВГТРК, координатор "Русской гуманитарной миссии" в Сирии Евгений Поддубный и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева направо) на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ. На втором плане слева - заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая.
Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль (слева) и специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ.
Посетительница на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ.
"А до чего могут довести СМИ, которые уходят от своей главной заповеди — служение справедливости, мы можем судить по той кампании, которая сейчас происходит в США: избранный президент сейчас критикует свои национальные СМИ", — добавил Васильев.
По словам первого замглавы комитет Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, депутата от КПРФ, важно знать и помнить о подобных конфликтах. "Репортёры наших ведущих информационных агентств сделали очень многое для того, чтобы происходящее в Сирии было известно во всем мире", — сказал парламентарий. Депутатам Госдумы и всем политическим партиям России важно "утверждение мира на сирийской земле", отметил Новиков.
На снимках титулованных российских журналистов из МИА "Россия сегодня" — Михаила Алаеддина, Михаила Воскресенского, Валерия Мельникова, Ильи Питалева и телеоператоров съемочной группы ВГТРК Виктора Приходько и Александра Пушина военный конфликт в Сирии показан через жизни, разрушенные войной, будни на авиабазе Хмеймим и работу российских ВКС в ходе антитеррористической операции.
В церемонии открытия выставки приняли участие авторы работ, генеральный генеральный директор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" Дмиитрий Киселев, а также лидеры думских фракций и другие депутаты.
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