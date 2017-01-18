Зариф: Иран рассчитывает принять участие в конференции по Сирии в Брюсселе

ДАВОС, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассчитывает присоединиться к конференции по Сирии, проведение которой ранее предложила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Надеюсь, я приеду", — сказа он, отвечая на вопрос о том, примет ли он участие в конференции, которую планируется провести в Брюсселе весной.

Зариф добавил, что на встрече с Могерини он обсуждал эту тему.

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