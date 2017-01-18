Эксперты рассказали, кто стоит за переговорами по Сирии в Астане

БЕЙРУТ, 18 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Переговоры по Сирии в Астане являются важным пунктом в разрешении сирийского кризиса, вопреки действиям США, считают опрошенные РИА Новости сирийский политик и эксперты, которые рассказали, почему важно не то, кто сядет за стол переговоров в столице Казахстана, а то, кто стоит за ними.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

Ожидается, что переговоры в Астане пройдут 23 января, в Женеве — 8 февраля.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры в Астане и в Женеве по Сирии не конкурируют друг с другом, это могут быть взаимодополняющие процессы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что задача встречи в Астане — укрепить режим перемирие в САР и договориться об участии полевых командиров в политическом урегулировании кризиса.

В начале недели стало известно, что ряд радикальных вооруженных группировок, включая часть "Свободной сирийской армии" (ССА) и "Джейш аль-Ислам", согласились принять участие в переговорах, которые должны состоятся 23 января в Астане. По некоторым данным, незаконные вооруженные бандформирования будут выступать единым блоком, который возглавит Моххамед Аллуш.

"Надо смотреть на вещи реально. Невозможно сегодня путем политических переговоров прийти к миру, пока есть терроризм. Поэтому эта платформа должна присутствовать (переговоры в Астане — ред.), и от нее будет зависеть результат — насколько быстро все политические силы в Сирии смогут договориться о будущем САР. За теми, кто примет участие в переговорах в Астане, стоят региональные силы, я имею в виду Катар и других, кто поддерживает и финансирует эти группировки. Важно, не кто будет сидеть (за столом переговоров), важно, кто стоит за ними. Поэтому вы видите, если бы не переговоры с Турцией, то не сели бы за столом", — считает Аль-Ахмад.

По его мнению, согласие Турции сесть за стол переговоров — это большой успех, который был достигнут тяжелым трудом российской дипломатии. "Так как самое главное — это воздействие (в итоге) на Катар и Саудовскую Аравию, так как они самые большие финансисты терроризма в регионе. Но они не могут ничего сделать, если это не будет проходить через Турцию", — считает Аль-Ахмад.

Он добавил, что Астана — "самый важный переходный пункт переговоров, ради настоящего диалога между сирийцами в будущем", а также призвал при этом не "задирать планку" и не возлагать больших надежд на результаты переговоров.

США хотят все испортить

Заведующий кафедрой международных отношений Американского университета науки и технологии в Бейруте Георг Месси считает, что Вашингтон предпримет попытки сорвать процесс переговоров в Астане, так как не может допустить совместных решений России и Турции по Сирии в обход США.

"Думаю, раз американцы ничего не сделали и не могут решать напрямую, они не дадут русским и туркам решить этот вопрос самостоятельно. Еще рано говорить о мире в Сирии, потому как эти группировки, которые будут в Астане, и тот, кто возглавит делегацию, Аллуш, — они фундаменталисты. Я не думаю, что они пойдут на компромисс с правительством. Во-вторых, они ничего не решат, если Иран не будет тоже участвовать. В общем, другими словами, если не Иран и США все это сделали, я думаю, в Астане никаких решений не будет принято, так как не на пользу американцам и также иранцам. Иран может пойти навстречу русским, но американцы точно нет", — объяснил свою позицию ливанский эксперт.

Помимо правительственной делегации и блока вооруженных группировок на переговорах в Астане будут присутствовать представители РФ, Турции, Ирана и ООН. Ранее источник сообщил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа не будет участвовать в переговорах по Сирии в Астане до формирования американского видения разрешения кризиса в САР.

© Фото: Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Бойцы сирийской армии во время наступления в районе училища тыла на юго-западе Алеппо. Сирия, 15.08.2016

Хрупкая надежда

Сирийский политолог и писатель Наджи Убейд считает, что встреча в Астане в том виде, в котором она рисуется, говорит в первую очередь о достигнутых договоренностях между Саудовской Аравией и Ираном, что может положительно сказаться на улучшении ситуации в ближневосточном регионе, вопреки планам США.

"Встреча в Астане — это первые переговоры между военными силами Сирии и сторонами, которые за ними стоят…. Сближение Турции, Ирана и (Саудовской Аравии — ред.) имеет важную роль в регионе, о чем и говорит предстоящая встреча в Астане", — считает Убейд.

По его мнению, любые договоренности в Астане будут хрупкими, так как новая администрация президента США не приветствует сценарий, в котором Россия и Турция могут решить сирийский кризис самостоятельно.

"Переговоры в Астане, думаю, должны наверняка положительно сказаться (на кризис в Сирии), возможно, положительным будет временное прекращение огня, так как Турция на данный момент поддерживает Россию в регионе", — предположил Убейд.

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