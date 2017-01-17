ООН будет участвовать в переговорах по Сирии в Астане

ООН, 17 янв — РИА Новости, Ольга Денисова. ООН получила приглашение на переговоры по Сирии в Астане, будет представлена заместителем спецпредставителя Рамзи Рамзи, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"ООН получила приглашение к участию", — сказал Хак во вторник.

По его словам, "спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура назначил Рамзи Рамзи представителем ООН на встрече".

Также в Астану отправится политический директор Роберт Данн.

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, назвал предстоящую встречу в Астане своеобразным "мостом к инклюзивным женевским переговорам, назначенным специальным посланником генерального секретаря Стаффаном де Мистурой на 8 февраля". Чуркин считает, что представители ООН "смогли бы выступить в качестве модераторов контактов между сирийскими сторонами".

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