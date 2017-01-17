Состав участников встречи по Сирии в Астане находится в стадии проработки

АНТАКИЯ (Турция), 17 янв — РИА Новости. Время и место проведения межсирийских переговоров в Астане и состав участников пока находятся в стадии проработки, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Хюсейн Мюфтюоглу.

"Пока не ясно, кто именно будет участвовать во встрече в Астане, работа над этим продолжается. Готовятся списки с именами участников и сторон, которые будут в ней участвовать", — заявил дипломат.

"Ничего не ясно до сих пор, несмотря на приближение даты переговоров. Мы не получили никаких четких данных по теме", — заявил Мюфтюоглу.

По словам дипломата, Турция будет представлена на встрече экспертами, а не министрами. Глава турецкой делегации пока не выбран.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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