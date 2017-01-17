Керри признал, что динамика конфликта в Сирии поменялась после операции ВКС

ДАВОС, 17 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Джон Керри признает, что "динамика" конфликта в Сирии изменилась после начала операции ВКС РФ, и верит в окончание противостояния в стране.

"Я уверен, что это (проблемы в Сирии) будет решено. Полагаю, стороны (конфликта) уже достигли того состояния, когда они почти истощены, когда они понимают, что динамика меняется и она поменялась, когда (президент РФ Владимир) Путин вошел (в Сирию) — будем честны в этом", — заявил Керри, имея в виду операцию ВКС РФ в Сирии, которая началась осенью 2015 года.

"Думаю, есть путь положить конец этой "игре" здесь. Жаль, что нас (действующей администрации США) там не будет, чтобы это сделать, но я верю, что это (окончание конфликта) может быть сделано, у меня нет никаких сомнений", — сказал госсекретарь, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.