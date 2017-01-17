РФ в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки шесть нарушений

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — 13, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению, опубликованном на официальном сайте Минобороны России.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано шесть нарушений в провинциях Латакия (три) и Хама (три). Турецкой частью представительства зафиксировано 13 нарушений единого соглашения в провинциях Дамаск (шесть), Идлиб (два), Хама (два), Алеппо (одно), Деръа (одно) и Хомс (одно)", — говорится в бюллетене.

Согласно данным российского центра по примирению в САР, в ходе разбирательства по данным фактам российской частью представительства подтверждены два случая нарушения режима прекращения боевых действий, остальные 11 – не подтверждаются.

Отмечается, что за сутки было подписано пять соглашений о присоединении к перемирию, общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1134.

"За прошедшие сутки подписано 5 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Абу-Ржайла (Бурджайли) и Бейт-Ана в провинции Латакия, Нава, Сабба и Трад – в провинции Хама. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1134", — говорится в бюллетене.

Кроме того, по данным ведомства, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хомс, Хама и Эль-Кунейтра. Число незаконных вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 104.

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