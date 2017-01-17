При разминировании Алеппо уничтожено более 24 тысяч предметов

ХМЕЙМИМ (Сирия), 17 янв – РИА Новости. При разминировании сирийского Алеппо обнаружено уничтожено более 24 тысяч взрывоопасных предметов, очищено свыше 1,6 тысячи гектаров территории, заявил во вторник командующий группировкой РФ в САР Андрей Картаполов.

"Силами специалистов международного противоминного центра ВС РФ продолжается разминирование Алеппо. На сегодня обнаружено и уничтожено более 24 тыс. различных взрывоопасных предметов и очищено свыше 1600 га. Это позволило вернуться в свои дома тысячам мирных граждан", — сказал он.

Картаполов отметил, что при участии российского Центра по примирению враждующих сторон уже 1134 населенных пункта присоединились к режиму прекращения боевых действий по всей территории Сирии.

"При участии наших офицеров к режиму прекращения боевых действий присоединилось 1134 населенных пункта по всей территории страны. Ведется работа по оказанию гуманитарной помощи населению и скорейшему восстановлению мирной жизни на освобожденных от боевиков территориях", — подчеркнул он.

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