Источник: в Астану на переговоры пригласили членов курдского нацсовета

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На межсирийские переговоры в Астане приглашены представители Сирийского курдского национального совета, сообщил РИА Новости источник.

"Хаким Башар, Ибрагим Бару и юридический советник Дарвиш Миркан — представители Национального совета курдов — приглашены на переговоры в Астану", — заявил источник.

Ранее источник в Свободной сирийской армии, принимающий участие во встречах вооруженной оппозиции в Турции по этому поводу, сообщил РИА Новости, что вооруженные группировки сирийской оппозиции согласились с необходимостью участия во встрече в Астане 23 января, при этом оппозиция поедет на переговоры единым блоком.

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