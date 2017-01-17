Франция заявила о поддержке встречи по Сирии в Астане

ПАРИЖ, 17 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция понимает, что целью встречи по Сирии в Астане является закрепление режима прекращения огня и подготовка к переговорам в Женеве, заявил во вторник официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Ромэн Надаль в ходе брифинга.

"Встреча в Астане готовится совместно Россией и Турцией. Мы понимаем, что она будет для установления устойчивого режима прекращения боевых действий и для подготовки к возобновлению переговоров 8 февраля в Женеве", — сказал Надаль.

Он напомнил, что в минувшие выходные глава МИД Франции Жан-Марк Эйро общался со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Он подтвердил поддержку Францией целей, обозначенных организаторами этой встречи, и подчеркнул важность участия широкого и авторитетного представительства от оппозиции. Он вновь отметил важность начала переговоров о политическом переходе на основе женевского коммюнике и резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Соблюдение этих рамок, согласованных на международном уровне, имеет важное значение", — напомнил Надаль позицию Эйро.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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