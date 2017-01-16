ВКП: на встречу в Астане могут быть приглашены ООН и администрация Трампа

КАИР, 16 янв — РИА Новости. Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции полагает, что на межсирийские переговоры в Астану будут приглашены представители ООН и администрации избранного президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости член комитета Насер аль-Харири.

Ранее источник в Свободной сирийской армии, принимающий участие во встречах вооруженной оппозиции в Турции по этому поводу, сообщил РИА Новости, что вооруженные группировки сирийской оппозиции согласились с необходимостью участия во встрече в Астане 23 января, при этом оппозиция поедет на переговоры единым блоком.

"Среди приглашенных будут администрация Трампа и ООН", — заявил аль-Харири, собирающийся принять участие в переговорах.

"Мы чувствуем, что встреча в Астане может дать хорошие результаты, которые станут вкладом в успех женевских переговоров, мы относимся к ней с интересом", — заявил политик.

Ожидается, что переговоры в Женеве состоятся 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

По словам источника РИА Новости, на сегодняшний момент согласие на участие в переговорах в Астане дали Мохаммед Аллуш из "Джейш аль-Ислам", полковник Ахмед Султан из отряда Султана Мурада, представитель группировки "Джейш файлак аш-Шам" Мунзер Сарас, капитан Ясен Абдеррахим, представитель Сирийской свободной армии по правовым вопросам Усама Абу Зейд, член ВКП Насер аль-Харири.

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