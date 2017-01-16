Лавров по телефону обсудил с Чавушоглу подготовку к переговорам в Астане

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Подготовку к межсирийской встрече в Астане обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, сообщает сайт МИД РФ.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, телефонный разговор Лаврова и Чавушоглу состоялся в понедельник.

"Министры провели углубленный обмен мнениями по ситуации в Cирии. Подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения установленного в САР при посредничестве обеих стран режима прекращения боевых действий. Рассмотрены практические вопросы подготовки международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане с учетом итогов прошедших в Москве 13 января экспертных консультаций между Россией, Турцией и Ираном", — говорится в сообщении.

"Обсуждены некоторые актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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