Блок "Завтра Сирии" возлагает надежды на встречу в Астане

КАИР, 16 янв — РИА Новости. Умеренная сирийская оппозиция рассчитывает, что конференция по Сирии в Астане создаст условия для политического урегулирования конфликта, заявил в воскресенье на встрече с послом России в Египте глава блока "Завтра Сирии" Ахмед Джерба.

Согласно заявлению движения, во время встречи российский посол Сергей Кирпиченко проинформировал Джербу — лидера одного из влиятельных сирийских либеральных оппозиционных движений — о ходе подготовки к мирной конференции в Астане.

"Джерба выразил надежду на то, что конференция создаст благоприятный климат для достижения политического урегулирования, основанного на международных решениях по Сирии, и приведет к переговорам в Женеве, которые поставят точку в кровавом конфликте", — сказал сирийский оппозиционер.

О предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в столице Казахстана Астане ранее договорились главы России и Турции. По словам российского лидера Владимира Путина, эта встреча может дополнить женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а очередной раунд переговоров в Женеве — 8 февраля.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>