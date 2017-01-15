К перемирию в Сирии присоединились 1123 населенных пункта

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Количество присоединившихся к процессу перемирия населенных пунктов в Сирии увеличилось до 1123, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии.

"В течение суток подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Маарин и Бтаммуш в провинции Латакия и населенного пункта Эт-Тайба в провинции Дамаск. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1123", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 104.

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