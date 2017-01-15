К перемирию в Сирии присоединились 1123 населенных пункта

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Количество присоединившихся к процессу перемирия населенных пунктов в Сирии увеличилось до 1123, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии.
Отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 104.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>