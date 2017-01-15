В Сирии ликвидировали трех боевиков ИГ из Малайзии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Три боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из Малайзии, в том числе один из лидеров организации, ликвидированы в ходе авиаударов в сирийском городе Ракка, сообщает телеканал Channel NewsAsia.

Как заявил представитель антитеррористического управления Малайзии Аюб Хан Майдин Пичай, операция по ликвидации боевиков прошла в пятницу, 13 января. По его словам, общее число ликвидированных в Ираке и Сирии боевиков ИГ из Малайзии достигло 30 человек.

По данным местных СМИ, в ходе авиаударов был убит один из лидеров ИГ, 50-летний Зайнури Камаруддин (Zainuri Kamaruddin), также известный под имением Абу Тала (Abu Talhah). Он присутствовал на видеоролике с угрозами в адрес правительства Малайзии, которое распространилось в Сети в мае прошлого года.

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