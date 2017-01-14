Российские военные передали более 1,7 тонн гумпомощи жителям Алеппо и Хомса

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские военные передали более 1,7 тонны гуманитарных грузов мирным жителям в районе Аз-Захра города Алеппо и в районе Аль-Загра города Хомс в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"В течение суток проведено две гуманитарные акции, в ходе которых мирным жителям в районе Аз-Захра города Алеппо и в районе Аль-Загра города Хомс, переданы более 1,7 тонн гуманитарных грузов – продукты питания, медикаменты и школьные принадлежности", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны России.

Отмечается также, что для мирных жителей восточных районов города Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

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