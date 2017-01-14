Власти Сирии заключили соглашения о перемирии в двух городах

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Власти Сирии при посредничестве российского центра по примирению в САР заключили соглашения о прекращении боевых действий в городах Джейруд и Эль-Отне, сообщается в информационном бюллетене центра.

"Продолжалось проведение мероприятий по распространению режима прекращения боевых действий на территории региона Восточный Каламун в провинции Дамаск. Совместно с представителями сирийских властей соответствующие соглашения заключены в населенных пунктах Джейруд и Эль-Отне", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается также, что при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон сирийскими властями достигнута договоренность об участии в боевых действиях против террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) отрядов оппозиции, находящихся в данных населенных пунктах, а также в ранее присоединившихся к процессу примирения городах Насирия и Рухейба.

Всего, согласно сообщению, в течение суток было подписано пять соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий: в провинциях Дамаск (три) и Латакия (два). Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1120.

В провинции Латакия соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий заключены с вооруженными формированиями оппозиции в населенных пунктах Фаршад и Эль-Крандех.

Подчеркивается, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 104.

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