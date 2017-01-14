В Сирии похитили южноафриканского фотожурналиста

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вооруженные люди похитили южноафриканского журналиста в Сирии, передает в субботу агентство ANA со ссылкой на гуманитарную группу "Дар дарующих".

По данным агентства, фотожурналист Шираз Мохамед был похищен во вторник днем по дороге к турецкой границе. Как сообщили в организации, он и еще два ее члена направлялись на автомобиле по безопасной дороге, когда им дорогу перегородили машины, из которых вышли вооруженные люди и, приставив оружие, увезли их в неизвестном направлении.

"Когда двое наших спросили, кто они, те ответили, что представляют все группировки внутри Сирии", — цитирует агентство главу "Даров дарующих" Имтиаза Сулимана.

Позже двоих сопровождавших Мохамеда отпустили, а самого фотожурналиста забрали, сказав, что его вернут в течение двух дней после допроса, сообщает агентство.

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