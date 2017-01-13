СМИ узнали о списке лиц, которые вероятно связаны с химатаками в Сирии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Агентство Рейтер сообщило в пятницу, что ознакомилось с составленным предположительно в рамках работы совместного механизма ОЗХО-ООН списком лиц из руководства Сирии, включая Башара Асада, которых эксперты подозревают в причастности к ряду случаев применения химоружия в 2014-2015 годах; при этом глава совместной миссии заявила, что никакого списка подозреваемых в рамках расследования не существует.

Миссия по расследованию случаев применения химических веществ в военных целях в Сирии была сформирована в ноябре прошлого года. Ранее эксперты представили несколько докладов, в которых ответственность за ряд случаев применения химоружия была возложена как на власти, так и на боевиков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва сожалеет, что не прекращаются попытки некоторых стран политизировать сирийское химическое досье для дискредитации нынешних властей Сирии. По ее словам, в качестве обвинений в адрес Дамаска западные партнеры используют результаты еще далекой от своего завершения работы совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию применения химоружия в Сирии. Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин заявлял, что выводы комиссии не могут служить обвинительными заключениями и не подкреплены достаточной доказательственной базой.

Как сообщает в пятницу агентство Рейтер, ссылаясь на неопубликованный документ и один неназванный источник, знакомый с расследованием, был предварительно очерчен круг лиц, которые, по оценкам экспертов, связаны с применением хлора в 2014 —2015 годах в Сирии. В частности, указывает агентство, в списке якобы значатся президент Сирии Башар Асад, его младший брат Махер Асад и другие высокопоставленные лица. При этом агентство Рейтер указывает, что документ был составлен, в том числе, на основании данных от представителей западных спецслужб.

Информация о существовании такого списка официально не подтверждена, отмечается в сообщении. Так, глава Совместного механизма ООН и ОЗХО Вирджиния Гамба прямо опровергла существование какого-либо списка с именами подозреваемых, составленного в рамках расследования. "Установление каких-либо лиц в настоящее время не рассматривается", — сказала Гамба, комментируя работу миссии.

Агентство Рейтер не смогло получить комментарий у представителей президента Башара Асада. Представитель сирийского правительства, со своей стороны, заявил, что обвинения в адрес сирийских военных в применении химического оружия "не основаны на правде". Ранее сирийские власти неоднократно отвергали обвинения в причастности к химатакам, заявляя, что выявленные в ходе расследований случаи применения химических средств были делом рук террористов из ИГ (запрещена в РФ).

Минобороны России ранее заявляло, что террористы в Сирии применяли химическое оружие против мирного населения и правительственных войск на юго-западной окраине Алеппо. Эксперты Минобороны подтвердили использование боевиками хлора и белого фосфора.

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