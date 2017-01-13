СМИ узнали о списке лиц, которые вероятно связаны с химатаками в Сирии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Агентство Рейтер сообщило в пятницу, что ознакомилось с составленным предположительно в рамках работы совместного механизма ОЗХО-ООН списком лиц из руководства Сирии, включая Башара Асада, которых эксперты подозревают в причастности к ряду случаев применения химоружия в 2014-2015 годах; при этом глава совместной миссии заявила, что никакого списка подозреваемых в рамках расследования не существует.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва сожалеет, что не прекращаются попытки некоторых стран политизировать сирийское химическое досье для дискредитации нынешних властей Сирии. По ее словам, в качестве обвинений в адрес Дамаска западные партнеры используют результаты еще далекой от своего завершения работы совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию применения химоружия в Сирии. Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин заявлял, что выводы комиссии не могут служить обвинительными заключениями и не подкреплены достаточной доказательственной базой.
Информация о существовании такого списка официально не подтверждена, отмечается в сообщении. Так, глава Совместного механизма ООН и ОЗХО Вирджиния Гамба прямо опровергла существование какого-либо списка с именами подозреваемых, составленного в рамках расследования. "Установление каких-либо лиц в настоящее время не рассматривается", — сказала Гамба, комментируя работу миссии.
Минобороны России ранее заявляло, что террористы в Сирии применяли химическое оружие против мирного населения и правительственных войск на юго-западной окраине Алеппо. Эксперты Минобороны подтвердили использование боевиками хлора и белого фосфора.
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