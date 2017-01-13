Богданов обсудил с замглавы МИД Ирана подготовку к встрече в Астане

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов в пятницу обсудил с иранским коллегой Хусейном Джабери Ансари подготовку международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, говорится в сообщении МИД РФ.

"Продолжен обстоятельный и доверительный обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока с акцентом на активизацию международных усилий по разрешению кризиса в Сирии, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых по итогам состоявшихся в Москве 20 декабря 2016 года трехсторонних переговоров министров иностранных дел России, Ирана и Турции, включая задачи по подготовке Международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане и возобновлению инклюзивного межсирийского переговорного процесса в Женеве", — говорится в документе.

Как указали в МИД РФ, дипломатами констатирована важность дальнейшего поддержания плотного диалога между Москвой и Тегераном по сирийской проблематике, а также другим актуальным вопросам региональной повестки дня.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

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