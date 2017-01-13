Сирийская армия вернула контроль над источником пресной воды под Дамаском

БЕЙРУТ, 13 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия и бойцы ополчения освободили от террористов район, из которого в Дамаск подается пресная вода, сообщил в пятницу РИА Новости информированный источник на месте.
"Сирийская армия полностью освободила поселение Бусейма в долине Барада и полностью вернула контроль над источником Айн-аль-Фиджи, которая питает столицу Дамаск и ее окрестности",- рассказал собеседник агентства.
Собеседник агентства также отметил, что боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) практически полностью уничтожили инфраструктуру Айн-аль-Фиджи. В частности, сильно повреждены насосы.
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