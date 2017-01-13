В Дамаске ремонтные бригады получили доступ к источнику водоснабжения

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Специалисты получили доступ к источнику водоснабжения в одном из контролируемых боевиками районов под Дамаском, готовятся приступить к ремонту водопровода, обеспечивающего водой город, сообщил в пятницу телеканал Al-Ikhbariya.

Источник пресной воды в Айн-аль-Фиджи в долине Барада питает Дамаск. Данный район контролируется вооруженными группировками. Террористы из "Джебхат ан-Нусры" несколько раз захватывали район и блокировали подачу пресной воды в сирийскую столицу. Последний раз террористы взяли под свой контроль водоснабжение Дамаска в конце декабря 2016 года и продолжают удерживать его более трех недель. В среду губернатор провинции Дамаск заявил о достигнутых договоренностях с боевиками о допуске инженерных бригад к источнику воды в Айн-аль-Фиджи и ремонту водопровода.

"Бригады инженеров вошли в поселок Айн-аль-Фиджа, где находится источник", — цитирует канал заявление губернатора Дамаска.

Губернатор также сообщил, что армия приостановит военные действия в долине Барада, а водоснабжение Дамаска в ближайшее время будет восстановлено в полном объеме.

В рамках достигнутого ранее соглашения боевики должны были сложить оружие, покинуть долину и направиться в Идлиб. Однако спустя несколько часов незаконные бандформирования отвергли какие-либо соглашения с властями.

Президент Сирии Башар Асад ранее заявил, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" на протяжении трех недель блокируют подачу жителям Дамаска питьевой воды. Асад подчеркнул, что действия правительственных войск в долине Барада не являются нарушением соглашения о прекращении огня, так как договоренности не распространяются на террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и ИГ (обе запрещены в РФ).

Помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн на прошлой неделе заявил, что ООН опасается возможных вспышек заболеваний в Дамаске из-за того, что в городе 5,5 миллиона человек не имеют достаточно чистой воды.

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