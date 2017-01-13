Спикер парламента Сирии не получала официального приглашения в Москву

ДАМАСК, 13 янв – РИА Новости. Спикер парламента САР Хадия Аббас получила приглашение в Москву в устной форме, однако официального приглашения пока не поступало, сообщил РИА Новости директор пресс-службы сирийского парламента Мейсар Сахиль.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил РИА Новости, что Хадия Аббас может посетить Россию с визитом в рамках весенней сессии, принципиальная договоренность об этом была достигнута в ходе поездки российских сенаторов в Сирию в декабре.

"Приглашение на визит в Москву было передано в устной форме во время визита делегации парламентариев. Однако на данный момент мы не получали официального приглашения насколько я знаю", — сказал Сахиль.

"Мы ожидаем официальное приглашение от российского парламента", — подтвердил РИА Новости секретарь пресс-службы народного совета Халед Аббуд.

Делегация от Совета Федерации совместно с депутатами Европарламента в конце декабря 2016 года посетила с рабочим визитом Дамаск и Хмеймим, где состоялись встречи с президентом Сирии и парламентариями страны. На встречах обсуждались последние события в САР, борьба с терроризмом и возобновление межпарламентских отношений между РФ и Сирией.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>