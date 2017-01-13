Замглавы МИД Ирана обсудил с Богдановым подготовку к переговорам в Астане

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Заместитель главы МИД Ирана Хусейн Джабер Ансари в пятницу обсудил в Москве с российским коллегой Михаилом Богдановым подготовку к переговорам по Сирии в Астане, сообщает агентство Mehr.

Ситуация на Ближнем Востоке, особенно сирийский кризис, война с терроризмом и план по достижению перемирия в Сирии на предстоящих переговорах в Астане считаются основными вопросами двусторонней встречи, отмечает агентство.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

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