Спикер парламента Сирии может посетить Россию, заявил Косачев

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Спикер парламента Сирии Хадия Аббас может посетить Россию с визитом в рамках весенней сессии, принципиальная договоренность об этом была достигнута в ходе поездки российских сенаторов в Сирию в декабре, сообщил РИА Новости в

пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Ждем их спикера с визитом в рамках весенней сессии. Сроки согласовываются, принципиальная договоренность была достигнута в ходе моей поездки в Сирию 29-30 декабря", — сказал Косачев.

Он отметил, что приглашение главе парламента Сирии направлено, сейчас российская сторона ожидает ответа.

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