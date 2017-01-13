Главы МИД ЕС обсудят подготовку к донорской конференции по Сирии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудят на встрече в понедельник подготовку к донорской конференции по Сирии, которую планируется провести в Брюсселе в начале апреля, сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

"Мы готовим в продолжение лондонской конференции брюссельскую конференцию по Сирии и региону, которую мы организуем этой весной. (Глава дипломатии ЕС — ред) Федерика Могерини обсудит этот вопрос с министрами в понедельник", — сказал представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, "в этом ключе стоит вопрос о политической ситуации". "Посмотрим, как ситуация будет развиваться к этому моменту в том, что касается политической стабильности в регионе и постконфликтного восстановления", — отметил собеседник журналистов.

Отвечая на вопрос, будут ли министры в понедельник принимать решение о сроках проведения конференции, он отметил, что "вопрос даже не в том, чтобы принять политическое решение – нужно быть уверенными, что созданы условия для проведения крупной конференции".

"Я ожидаю, что она пройдет ранней весной, возможно, когда-нибудь в начале апреля", — сказал представитель ЕС.

Комментируя содержание переговоров по Сирии, запланированных в Астане, он отметил, что это "не является официальным возобновлением переговоров, официальным возобновление переговоров под эгидой ООН запланировано на начало февраля, как объявил (спецпредставитель ООН по Сирии) Стаффан де Мистура".

"Астана – это важный шаг, чтобы свести вместе некоторые группы и правительство. Я не могу сказать, кто именно будет в Астане, это решение предстоит принимать странам, проводящим конференцию. Что я знаю, что в эти дни на уровне высокопоставленных представителей ведется координация между вовлеченными сторонами", — сказал собеседник журналистов.

Участники донорской конференции по Сирии, которая прошла в Лондоне в феврале 2016 года, договорились собрать более 10 миллиардов долларов помощи сирийцам. Как говорится в итоговой декларации организаторов конференции — Великобритании, Германии, Норвегии, Кувейта и ООН, — многосторонние банки развития и страны-доноры объявили о выделении примерно 40 миллиардов долларов кредитов.

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