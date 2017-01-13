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Война в Сирии
Война в Сирии

Главы МИД ЕС обсудят подготовку к донорской конференции по Сирии в Брюсселе

14:1313.01.2017
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Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудят на встрече в понедельник подготовку к донорской конференции по Сирии, которую планируется провести в Брюсселе в начале апреля, сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

"Мы готовим в продолжение лондонской конференции брюссельскую конференцию по Сирии и региону, которую мы организуем этой весной. (Глава дипломатии ЕС — ред) Федерика Могерини обсудит этот вопрос с министрами в понедельник", — сказал представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

В центре Хельсинки. Архивное фото
© AFP 2017/ Lehtikuva/Vesa Moilanen
В Хельсинки пройдет Международная донорская конференция помощи Сирии
По его словам, "в этом ключе стоит вопрос о политической ситуации". "Посмотрим, как ситуация будет развиваться к этому моменту в том, что касается политической стабильности в регионе и постконфликтного восстановления", — отметил собеседник журналистов.

Отвечая на вопрос, будут ли министры в понедельник принимать решение о сроках проведения конференции, он отметил, что "вопрос даже не в том, чтобы принять политическое решение – нужно быть уверенными, что созданы условия для проведения крупной конференции".

"Я ожидаю, что она пройдет ранней весной, возможно, когда-нибудь в начале апреля", — сказал представитель ЕС.

Комментируя содержание переговоров по Сирии, запланированных в Астане, он отметил, что это "не является официальным возобновлением переговоров, официальным возобновление переговоров под эгидой ООН запланировано на начало февраля, как объявил (спецпредставитель ООН по Сирии) Стаффан де Мистура".

Вид на Астану, столицу Казахстана. Архивное фото
© Fotolia/ rm
ВКП и другая оппозиция Сирии могут приехать в Астану, но не для переговоров
"Астана – это важный шаг, чтобы свести вместе некоторые группы и правительство. Я не могу сказать, кто именно будет в Астане, это решение предстоит принимать странам, проводящим конференцию. Что я знаю, что в эти дни на уровне высокопоставленных представителей ведется координация между вовлеченными сторонами", — сказал собеседник журналистов.

Участники донорской конференции по Сирии, которая прошла в Лондоне в феврале 2016 года, договорились собрать более 10 миллиардов долларов помощи сирийцам. Как говорится в итоговой декларации организаторов конференции — Великобритании, Германии, Норвегии, Кувейта и ООН, — многосторонние банки развития и страны-доноры объявили о выделении примерно 40 миллиардов долларов кредитов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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