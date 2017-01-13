В Хельсинки пройдет Международная донорская конференция помощи Сирии

ЖЕНЕВА, 13 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная донорская конференция помощи Сирии состоится в Хельсинки 23-24 января, заявил журналистам пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке.

"Конференция Хельсинки по поддержке Сирии и региона соберет высокопоставленных представителей правительств региона, агентств ООН, международных финансовых институтов, доноров, представителей НКО и частного сектора. Конференция предложит обзор ключевых гуманитарных приоритетов, вызовов и стратегий для реагирования в Сирии в 2017 году. На ней также будет дан старт региональному плану по беженцам и устойчивому развитию на 2017-2018 года", — сказал он.

По его словам, в гуманитарной конференции по Сирии примет участие заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О`Брайен.

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