Сирийская армия наступает в долине Вади-Барада под Дамаском, сообщают СМИ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бойцы сирийской армии в пятницу продолжили операцию с целью возвращения контроля над водным источником в долине Вади-Барада. Как сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин", к настоящему времени правительственные войска выбили боевиков из населенного пункта Басима, расположенного в юго-восточных окрестностях Дамаска.

Армия продолжила наносить воздушные удары и вести точечные артиллерийские обстрелы по позициям бандформирований даже после захода солнца, о чем свидетельствуют данные близкой к правительству страны газеты "Аль-Ватан". В свою очередь, "Аль-Маядин" информирует, что военные подошли вплотную к роднику Айн-эль-Фиджи — крупнейшему резервуару питьевой воды в данном районе. Сирийской армии на этом участке фронта противостоят формирования террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).

Несколькими днями ранее губернатор провинции Дамаск Аля Ибрагим сообщил, что власти достигли с боевиками договоренности о допуске технических бригад к водонасосной станции, которая вышла из строя в результате боевых действий. По словам чиновника, присоединившиеся к данному соглашению экстремисты смогут воспользоваться амнистией, тогда как иностранцы будут эвакуированы за пределы этого района.

"Мы работаем над тем, чтобы технические специалисты получили доступ к Айн-эль-Фиджи в ближайшие часы", — прокомментировал Ибрагим. По его словам, с этой целью в настоящее время проводятся "подготовительные мероприятия".

В результате диверсии 24 декабря прошлого года, совершенной террористами "Джебхат ан-Нусры", столица Сирии лишилась 80% источников питьевой воды. Террористы не только взорвали магистральный водопровод, но и загрязнили его дизельным топливом.

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