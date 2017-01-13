Итоги переговоров по Сирии в Астане представят в СБ ООН

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Результаты встречи по Сирии в Астане будут представлены в СБ ООН, заявил РИА Новости секретарь движения "Народная дипломатия" Махмуд Аль-Афанди, участник делегации оппозиции САР.

Десятого января делегация была принята представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.

"Естественно они будут представлены в СБ ООН. Так как встреча в астане даст прелставление, некую карту предстоящей встречи в женеве",- сказал аль-Афанди.

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