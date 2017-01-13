Вооруженная оппозиция в Сирии поставила ультиматум о введении перемирия

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вооруженная оппозиция Сирии на встрече в Анкаре поставила ультиматум о введении 10-дневного перемирия в южных районах САР и Дамаске, начиная с 13 января, заявил РИА Новости секретарь движения "Народная дипломатия" Махмуд аль-Афанди, присутствовавший на встрече в Турции.

"Группировки, которые контролируют север Сирии, поставили ультиматум по установлению в ряде районов Сирии, Дамаске, Восточной Гуте перемирия. После того как перемирие будет соблюдено, эта оппозиция составит список своих участников конференции в Астане. (Следить) за перемирием будут наблюдатели, в том числе международные", — сказал Аль-Афанди.

По его словам, сроки проведения встречи в Астане зависят от соблюдения десятидневного перемирия в Сирии, на котором настаивают вооруженные группы оппозиции.

"Пока планируется 23 января, но они поставили ультиматум, и будут смотреть, как он будет исполняться. Только при этом условии (соблюдения перемирия — ред.) они поедут в Астану", — сказал оппозиционер.

Ранее Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, это может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал эту инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>